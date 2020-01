El conductor radial Carlos Galdós, quien suele comentar los temas de coyuntura nacional, habló acerca de las próximas elecciones congresales 2020 y generó controversia al referirse a la posibilidad de que Rosa Bartra vuelva a ingresar al Parlamento.

En su programa, el exconductor de televisión arremetió contra la candidata de Solidaridad Nacional, expresando abiertamente su desacuerdo con sus posturas políticas, con sarcásticos comentarios.

Carlos Galdós.

Carlos Galdós comparó el posible retornó de Rosa Bartra al Congreso de la República con la Tercera Guerra Mundial. “Espero que no salga elegida en estas próximas elecciones congresales, ya que sería una desgracia, peor que la Tercera Guerra Mundial”, dijo, fiel a su estilo.

El tema no quedó allí, ya que el locutor radial dijo que si la exintegrante de Fuerza Popular es reelegida, se volvería eunuco, para dejar claro que no toleraría que Bartra represente nuevamente al Perú.

“Yo, con todo cariño, mi opinión personal, lo único que le pido al Señor es que no aparezca Rosa Bartra de nuevo. Si aparece Rosa Bartra de nuevo ese día, me hago eunuco, me los corto. Me corto las amígdalas. Eso sería una cosa terrible. Me voy y compro todo el rivotril que encuentre en todas las farmacias de mi barrio”, manifestó Carlos Galdós.

Recordemos que el próximo 26 de enero se realizarán las elecciones congresales con las que se elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República.

Carlos Galdós aplaude a Lucía de la Cruz por renunciar a candidatura al Congreso

En noviembre del año pasado, Lucía de la Cruz anunció que postularía al Congreso; sin embargo, a los pocos días desistió de su candidatura. La decisión de la cantante fue apoyada por Carlos Galdós.

“Parece que Dios se apiadó de nosotros. Parece que Dios hoy amaneció peruano y ha hecho su primer milagro preelectoral. Entonces, Lucía de la cruz reaccionó, menos mal que Lucía de la cruz reaccionó”, expresó el conductor radial en su programa.