Antonella Salini: “Voy a dar lo mejor de mí en el Miss Teen Universo 2020”

Antonella Salini, nuestra representante peruana en el Miss Teen Universo 2020 ya se encuentra en Panamá desde el domingo junto con el organizador del Miss Teen Perú, Diego Alcalde. Desde ese país ha señalado, a través de sus redes sociales, que está comprometida al cien por ciento con este concurso cuya final será el 20 de enero en el hotel Continental, dónde competirá con más de 40 candidatas.

“Estoy feliz y emocionada de estar acá. He podido compartir con las misses de los diferentes países que participan y realmente son chicas muy lindas y bien preparadas, lo cual me motiva a prepararme bien para representarlos de la mejor manera. Gracias por todas sus vibras positivas. Prometo que voy a dar lo mejor de mí”, señaló Salini a través de su Instagram no sin antes pedirle a todo el público peruano que la apoyen a través de las redes del Miss Teen Universo @Teen Universe (Instagram) y @TeenUniverseIntl (Facebook).

Cabe mencionar, que Salini ha causado gran impresión en Panamá. Los medios de prensa han resaltado su carisma y buen desenvolvimiento, además de su belleza. Antonella ya ha realizado las fotos oficiales del concurso en ropa de baño y traje de noche. Respecto al traje típico, es una creación de Pedro Arévalo, quien se inspiró en el ángel del carnaval cajamarquino.

Antonella Salini de 19 años, no solo se perfila como la top 6 del Miss Teen Universo, sino que missólogos de diferentes países la perfilan como favorita a ganar el cetro juvenil. A esto se suma que los foros de belleza también resaltan su participación.