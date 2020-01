Magaly Medina regresa este lunes 13 de enero a su programa habitual de ATV. Y como primer invitado tendrá a Sergio George, actual productor de Yahaira Plasencia. El realizador del videoclip “Y le dije no” llegará por primera vez al set de “Magaly TV, la firme” para aclarar cierto asuntos con la periodista.

Esta tarde se presentó el avance del programa, donde anuncian la aparición del empresario musical. Recién llegado de Miami, pisará territorio peruano para 'encarar' a la conductora.

“Magaly, has atacado a Yahaira, has cuestionado mi trabajo, esta noche dímelo cara a cara, se va a acabar todo. Cheers to you my friend (salud, mi amiga)”, habla Sergio Geroge en el adelanto.

Cabe destacar que dicha aparición del empresario se dará a pocos días del estreno del nuevo tema de Yahaira Plasencia. Esta canción será lanzada junto al estreno de la película de Jefferson Farfán, “El 10 de la calle”.

Así también, se presentó un avance de Pedro Gallese y la nueva oportunidad que vive junto a su esposa Claudia Díaz. Como se recuerda, el exportero de Alianza Lima fue captado con una joven el pasado més de diciembre.