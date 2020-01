Yahaira Plasencia cantaría tema oficial de la película de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia vuelve a acaparar la atención de los medios luego de que se especulara que podría interpretar el tema oficial de “El 10 de la calle”, película que retratará la historia de vida de Jefferson Farfán.

Segú un informe presentado por el programa “Mujeres al mando”, la ‘Foquita’ Farfán habría elegido a la ‘Reina del totó’ para que sea la voz principal de la canción con la que lanzará su cinta autobiográfica.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

El magazine de Latina mostró un video donde Bryan, cuñado y músico de Yahaira Plasencia, daba a conocer que cantaría en el tema central de “El 10 de la calle”, por lo que no sería extraño que la salsera también participe en el proyecto de Jefferson Farfán.

“Ahora que sabemos que el compañero de la salsera es parte de este tema, ¿acaso Yahaira será la voz principal?”, comentaba la voz en off de “Mujeres al mando”, mientras presentaba la nota.

Cabe precisar que, desde hace varios meses, se especula que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado su romance después de cuatro años.

Yahaira y Jefferson Farfán presentarán sus proyectos la misma semana

Como se recuerda, Yahaira Plasencia anunció que presentará el videoclip de su tema “Cobarde” un día después del estreno de “El 10 de la calle”, la película autobiográfica de Jefferson Farfán

“Bueno, ya estamos listos porque nos vamos a grabar el videoclip de ‘Cobarde’. El estreno será este 31 de enero, así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder… Un súper equipo. Sergio George está arriba, mi hermano está arriba. Les mando un súper beso, que tengan hermoso día y no se pierdan las sorpresas que tenemos para ustedes. Estreno 2020, 31 de enero, ‘Cobarde’”, escribió en Instagram, para invitar a sus fanz a ver el lanzamiento oficial.