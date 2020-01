Selena Gomez y Hailey Baldwin coinciden en el mismo restaurante

Hace un par de años que Selena Gomez terminó su relación con Justin Bieber, pero, a pesar de que él ya está casado con la modelo Hailey Baldwin, la cantante siempre se ve relacionada con su expareja.

Hace poco, la intérprete de 27 años lanzó su álbum “Rare”, del cual se desprenden, hasta el momento, la conmovedora canción “Lose you to love me”, “Look at her now” y un tema que tiene el mismo nombre que el disco.

Selena Gomez asistió al mismo restaurante que Hailey Baldwin para celebrar el lanzamiento de su disco "Rare".

Selena Gomez no tuvo mejor idea que celebrar este nuevo proyecto en el restaurante “Craig’s” en West Hollywood, donde invitó a sus amigos. No obstante, la estrella de pop no contó con la presencia de Hailey Baldwin, quien apareció con Madison Beer, una de allegada de Gomez.

Hailey Baldwin fue a cenar con Madison Beer, quien también es amiga de Gomez.

Hasta donde se supo, la expareja de Justin Bieber cenó con normalidad y luego optó por retirarse. Baldwin y Beer salieron una hora después, desatando todo tipo de rumores, pues a la modelo se la vio sin su esposo.

Cabe mencionar que Selena y Hailey coincidieron en el mismo lugar, pero no existe prueba o foto alguna que confirme si estuvieron compartiendo la mesa.

Selena Gomez sale en defensa de Hailey Baldwin

Al parecer, a Selena Gomez no le incomodó la presencia de la pareja de Justin Bieber, pero sus fans no lo tomaron de la mejor manera y acusaron a la modelo y a Madison Beer de querer hacer un complot contra la reconocida cantante.

Hailey Baldwin se casó el año pasado con Justin Bieber.

Ante esto, Madison y Selena tuvieron que usar sus redes sociales para frenar la ola de insultos que los usuarios lanzaron a Hailey Baldwin.

“Todos esos rumores son realmente alocados. Simplemente salí a cenar con mi amiga de hace 10 años, Hailey, y eso es todo… ¿Cómo eso es un crimen? Amo a Selena y siempre lo haré; y nunca, ni en un millón de años, intentaría molestarla. Esto es rudo e innecesario. Nada sucedió, fue una simple coincidencia, y estoy recibiendo mucho bullying por nada”, expresó Beer.

Selena Gomez sale en defensa de Hailey Baldwin.

En tanto, Selena señaló lo siguiente: “Es asqueroso leer todo esto. Nada fue intencional. Me decepciona mucho que la gente se exprese así de alguien. Conozco a Madison desde que era una bebé y la he visto crecer para convertirse en la mujer que ahora es. No hay ningún problema”, señaló Gomez.