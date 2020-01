Rodrigo González a Karen Schwarz: “A la mosquita muerta solo le gusta que le revienten cohetes”

Rodrigo González no la suelta. El exconductor de televisión aprovechó el comentario de un usuario en el ‘feed’ de Instagram de Karen Schwarz para arremeter contra ella. La exfigura de Latina salió en defensa del cibernauta quien le hizo una desatinada broma a la panelista de “Mujeres al mando”.

El seguidor de la pareja de Ezio Oliva comentó una fotografía donde se le ve a ella en ropa de baño. Dicha frase lo hizo en referencia a un fondo musical que suele utilizar ‘Peluchín’ en sus historias.

PUEDES VER Rodrigo González recuerda a Karen Schwarz cuando se burló de Cathy Sáenz

Karen Shwarz en Instagram.

“Terremoto pa’ tu cola”, escribe el usuario en relación a la música que acompaña la exfigura de Latina para exponer excesos de Photoshop en algunas figuras de la televisión.

Dicha broma no le agradó a Karen Schwarz, quien respondió con un contundente “y un samacón para tu cerebro”. Rodrigo González no se quedó atrás y realizó la captura de pantallas para postearlo en sus historias de Instagram acompañándolo con una respuesta.

Captura de Pantalla.

“A la mosquita muerta solo le gusta que le revienten cohetes, para eso ya tienes a tu compañerita de ‘nadie las ve al mando’”, arremetió el exconductor de televisión.

La rivalidad entre Rodrigo González y Karen Shwarz

Rodrigo González en Instagram.

Ambas figuras de la televisión mantienen una estrecha relación amical. En su momento, la conductora de televisión se refirió hacia él para exponer el asunto del porqué la critica tanto.

“Yo con Rodrigo nunca me senté a tomar una taza de café, creo que eso es lo que ha generado que él tenga una perspectiva de mí sin conocerme y yo tengo una perspectiva de él sin conocerlo. Yo sentía que yo no era lo que él decía, no me afectaba lo que él me decía”, afirmó la estrella de “Mujeres al mando”.