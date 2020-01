Magaly Medina regresa a la televisión este 13 de enero con su programa “Magaly TV, la firme” a través del canal ATV. Pero la conductora de televisión empieza el año con dos demandas en su contra.

Jefferson Farfán y Nicola Porcella la demandaron debido a las acusaciones que la periodista hizo en su espacio televisivo. El exchico reality fue captado agrediendo a su expareja y por su parte, el futbolista ‘La Foquita’ estaría viviendo un amor a escondidas con la salsera Yahaira Plasencia, quien le habría engañado cuando eran pareja.

Magaly Medina no se amilana y revela que esperó que Porcella pida disculpas por los escándalos. “Son gajes del oficio... La gente se siente tocada o intocable. Cuando yo creo que Nicola Porcella debió hacer un ‘mea culpa’, pedir disculpas a quien tendría que pedirlas y no enjuiciar a las personas que lo único que hacemos es poner en imágenes sus actos públicos, nada más”, expresó.

La periodista regresó a Lima después de tomarse unas vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano por lugares turísticos de Tailandia y España.

Magaly Medina reaciona a demanda impuesta por Jefferson Farfán. Foto: Composición

La popular ‘Urraca’ asegura que su canal ATV, en el que es figura durante la mayor parte de su carrera televisiva, la respalda.

"Lo tendrá que pagar el canal porque a mí el canal me respalda económica y judicialmente, no estoy sola, perdida en la calle como un perrito vago... Deberían ser un poco más tolerantes, cuando uno está en el ojo público tiene que soportar todo tipo de comentarios, positivos y negativos", señaló a Trome.

Magaly Medina regresa a la televisión peruana.

Según la periodista, la justicia peruana no la puede sentenciar por leer los comentarios ofensivos en contra de Jefferson Farfán y Nicola Porcella. “Ahí está Farfán que tiene que cerrar su Instagram, por temporadas, para que no le digan cosas que no le agradan y después me las achaca a mí”, agregó.

Se mantendrá firme. “Siempre tratan de meter miedo, pero yo voy a ir a las citaciones y ahí están las pruebas. Me defenderé porque para eso están los abogados. Esa es su chamba, esa es su función”, finalizó.