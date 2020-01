Desde hace varias semanas se especula que Luciana Fuster e Ignacio Baladán habrían iniciado una relación sentimental. Sin embargo, ninguno de los involucrados se había pronunciado al respecto, hasta ahora.

La modelo fue quien se animó a revelar cuál es la relación que tiene actualmente con el popular ‘Chocolatero’.

Luciana Fuster e Ignacio Baladán

Según comentó Luciana Fuster, por el momento solo tiene un vínculo amical con el uruguayo, con quien trabajó en “Esto es Guerra” durante el 2019. “Yo digo que hemos retomado una amistad porque éramos bastante amigos hace tres o cuatro años”, indicó. “Si nos distanciamos fue porque salí del programa y tenía pareja, y ahora como que nos hemos acercado mucho más”, añadió, en entrevista con Trome.

Cuando le preguntaron si su amistad con Ignacio Baladán era diferente a la que tenía con otros chicos, la exnovia de Emilio Jaime respondió: “Es que me parece un buen chico, una buena persona, súper trabajador, es un chico familiar, buen chofer, ja, ja, ja”.

Luciana Fuster

Luciana Fuster también aseguró que aún sigue soltera y precisó que cuando esté en una relación sentimental no tendrá problemas en darlo a conocer públicamente. “No estaría mal que salga y conozca a una persona, pero en el momento que pase algo lo voy a decir, no me gusta que hablen y especulen”, comentó la exenamorada de Austin Palao.

Además, precisó que ahora tendrá más cuidado al momento de escoger a su pareja, por lo que prefiere llevar las cosas con calma. “No quiero equivocarme más, prefiero estar segura de con quién estar. Creo que es bueno conocer bien a las personas”, señaló la modelo, quien participó en “Esto es Guerra” el 2019.

Luciana Fuster e Ignacio Baladán

Luciana Fuster e Ignacio Baladán juntos en centro comercial

Hace unos días, Rodrigo González compartió en Instagram un video donde Luciana Fuster e Ignacio Baladán aparecían paseando juntos por las calles de uruguay.

Cabe precisar que los competidores de “Esto es Guerra” también recibieron juntos la llegada del Año Nuevo 2020.