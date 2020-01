Tras sus confesiones en “El valor de la verdad”, Jimmy Santi se presentó este lunes en “Válgame”. El intérprete de ‘Chin Chin’ reapareció nuevamente en televisión para hablar sobre su experiencia en el sillón rojo y aclarar algunas grescas del pasado con artistas del medio.

Con una camisa floreada, el célebre cantante conversó con Janet Barboza, Karla Tarazona y el Zorro Zupe. Las panelistas del espacio televisivo de Latina le realizaron algunas preguntas sobre sus antiguas rivalidades.

Jimmy Santi canta 'Chin Chin' en "Válgame".

Al respecto, el artista aclaró que eso quedó en el pasado, refiriéndose al actor cómico Melcochita y Arturo Álvarez. Algo que llamó la atención fue su declaración sobre las imitaciones y ofensas a él por parte de estos personajes de la comicidad.

“Eso del Chin Chin fue invención de la dictadura...”, dijo Jimmy Santi, quien no pudo completar su frase debido a que fue interrumpido por Janet Barboza.

Sin embargo, de la breve charla pasaron al baile. La conductora del programa le pidió al cantante si podría entonar nuevamente su emblemático tema. El artista no se negó y puso a bailar a todos en el set de televisión el tema “Chin Chin”.

Cabe recordar que Jimmy Santi confesó odiar dicha canción en “El valor de la verdad” el pasado sábado.

“Yo odio el ‘Chin Chin’ porque cuando voy a algún programa de televisión quiero mostrar que sé cantar y me dicen ‘Canta Chin Chin’. No me jo..., ya me tienen harto, caraj.... Eso cualquiera lo canta. Eso parece de los cantantes de ahora”, exclamó en sillón rojo.