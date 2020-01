¡Como dos gotas de agua! En la última edición del programa “Al volante” del youtuber mexicano El Escorpión Dorado, la actriz Danna Paola imitó a Belinda. Los resultados sorprendieron a los usuarios que comentaban el gran parecido de su tono de voz.

La actriz de Élite soltó algunas de las frases que Belinda dijo en la edición pasada como invitada. “No, yo no soy esa, yo soy la otra. No soy ella ni la del Diario de Daniela, no soy yo, no me confundan” a lo que el conductor enmascarado respondió “¡Se tragó a Belinda! ¡No es doblaje lo que está haciendo!”, exclamó ante las risas de la actriz.

Actriz hizo imitación de Belinda

La imitación no termina ahí. La actriz recordó aquella vez que Belinda dijo que le gustaba todo género musical y andar en patineta.

“Yo canto de todo, me encanta el hip hop, el Cartel de Santa, me encanta de todo, yo canto de todo” como mofa a lo que originalmente dijo Belinda: “Desde siempre me encanta Limp Bizkit (banda de rap metal), yo andaba en patineta”, aseguraba.

Danna Paola no dudó en finalizar la imitación recordando el cruce de palabras que tuvo Belinda con el dúo Ha*Ash cuando en una presentación se olvidaron la letra de su canción.

“Pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo porque soy una persona profesional”.

Ante este hecho, usuarios de Youtube manifestaron su sorpresa. “Imita literalmente igual a Beli”, “Lo que más me impactó del vídeo es lo increíble que Danna Paola imita a Belinda, se nota que le sigue los pasos. Qué bien, ambas son guapas y talentosas” o “Me enamoré de la imitación que hizo sobre Belinda” son algunos de los comentarios que se encuentran en el video.