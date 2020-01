Carlos Vílchez presenta por primera vez a su pareja con tierna foto

Carlos Vílchez sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una inesperada fotografía. El actor cómico de “El wasap de JB” se mostró al lado de su actual pareja, con quien mantiene un año de relación.

No es usual que la figura de Latina enseñe fotos con sus parejas. Es la primera vez que lo hace públicamente, pues siempre ha mantenido en privado sus relaciones personales.

Carlos Vílchez

En la imagen vemos a Carlos Vílchez sentado delante de Melva Bravo, su novia, apoyando sus manos en su hombre mientras él sujeta una vaso. Ambos se encuentran alegres mirando el lente de la cámara.

“A ella no le gusta mucho las fotos, pero como me ama jamás me diría que no”, escribe Carlos Vílchez en la publicación de su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, el post cuenta con más de 14 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios felicitando a la pareja.

Bendiciones tío. Saludos”, “Mi tío Carlitos Vílchez con su Melva, felicitaciones”, “Linda pareja”, “¡Qué linda! Ella es la famosa Melva”, “¡Oh! Bonita pareja”, “Me encanta esa parejita”, son algunos de los comentarios.

Captura de Instagram.

Carlos Vílchez da tips a infieles con peculiares frases

Carlos Vílchez causó asombro en “Noche de patas”, programa que conduce todos los viernes, con una inesperada declaración. El actor cómico aseguró que él nunca había sido ‘ampayado’ y se animó a dar algunos tips para no ser descubierto en alguna infidelidad.

En el mencionado programa habló de su experiencia en el tema. “A ti te digo, que me estás viendo. No mandes fotos por whatsapp, no recibas fotos por whatsapp. Llama por teléfono”, dijo Vílchez.