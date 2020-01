La actriz Anahí de Cárdenas está pasando por duros momentos debido a su lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, esta enfermedad no la detiene y se mantiene muy activa en sus redes sociales. Por ello, anunció mediante su cuenta de Instagram que se unió a esta tendencia llamada TikTok.

Cabe resaltar que en esta red social se pueden imitar divertidas escenas de películas, series o videos virales que los usuarios compartan.

La actriz peruana Anahí de Cárdenas compartió un gracioso video en donde se le puede observar parodiando a una chica pituca; ya que ella se autodenomina “ciudadana veterana de ‘Eisha’ (Asia)”.

Anahí de Cárdenas se une a TikTok y graba divertido video

“Si no puedes con ellos úneteles. ¡Gracias a las chicas de #tiktok por crear esto, e inspirarme a hacer el mío! El video original de las limeñitas lo encontré anoche en Twitter. Unos chicos comentaban que a unas adolescentes las estaban buleando por hacer un video parodiando su vida en Asia, como yo soy una ciudadana veterana de ‘Eisha’ (Asia) tuve que hacer mi propia versión”, escribió.

Anahí de Cárdenas comparte mensajes positivos

Como es sabido, Anahí de Cárdenas no se deja vencer por la enfermedad que presenta y busca inspirar a sus seguidores con su lucha. La recordada intérprete comparte mensajes de fortaleza y brinda consejos para sobrellevar esta dura etapa con buen humor.

“Aparentemente el truco está en ponerse dos pañuelos para que haga un poco mas de “bulto” y asemeje de que hay pelo abajo! Buen día para todos. No tengo nada interesante ni novedoso que contar el día de hoy mas que me siento de pt*”, escribió.

Además, Anahí de Cárdenas también recomienda salir a dar un paseo para no centrarse en la enfermedad: “Poco a poco, piano piano... Estoy con amigdalitis, pero ya ocupándome del tema. Me voy a la playa para cambiar de aire, siempre con cautela, claro está, pero es necesario cuando has estado en la clínica 6 días de los 7 de una semana! A aprovechar el tiempo!”, agregó.

Es así como la intérprete no se deja derrotar por el cáncer y brinda mucho cariño a sus seguidores en redes sociales: “Si te sientes bien, sal de tu casa! ¡Pasea! ¡Distráete! Disfruta del verano que es muy corto en mi opinión, pero maravilloso para recargar energías! Xoxo Anahí.”, finalizó.