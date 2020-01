Shakira causó conmoción entre sus millones de fans tras confirmarse los rumores de una colaboración musical con Anuel AA, uno de traperos más polémicos en la actualidad.

La semana pasada, la pareja de Gerard Piqué concedió una entrevista para el programa 60 minutes de la cadena CBS, donde habló de su próxima participación en el Super Bowl, a llevarse a cabo el 2 de febrero en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida.

PUEDES VER: Shakira y Anuel AA presentan portada del nuevo sencillo que realizarán

Shakira, Instagram, Anuel AA

Pero Shakira no solo habló del espectáculo que compartirá con Jennifer Lopez, sino, también de un nuevo tema llamado “Me gusta” en colaboración con Anuel AA. Durante la entrevista, la colombiana no dio el nombre del artista con quien grabó el dúo, no obstante, muchos seguidores reconocieron la voz del reggaetonero cuando ella mostró un extracto de la canción.

Shakira Instagram, Anuel AA

A los pocos días, a través de Instagram, ambos artistas confirmaron la unión. Sin embargo, los seguidores de la barranquillera no quedaron nada contentos y la criticaron por haber cantado con Anuel.

Shakira Instagram, Anuel AA

Shakira fue blanco de crueles comentarios, donde muchos de sus fans la señalaron de “haber caído bajo”. Asimismo, el novio de Karol G tampoco pasó desapercibido.

“¿Por qué?”, “Qué horror”, “¿Qué te pasó?”, “Que lastima que grabarán con ese frustrado hombre y mediocre artista, aunque esté de moda”, “Ay no, ya mejor no hagas más música si vas a seguir cayendo tan bajo”, “Pensaba que era un meme”, “Ahora sí que llegaste bien bajo con Anuel”, “Si sabes que Anuel no canta ni en el baño”, “Te me caíste Shakira”, “Qué decepción. Hacer un feat con un tipo que no canta nada es bajar de nivel”, “¿Es en serio que te vas a rebajar a esto? Tú eres más que eso Shakira. Definitivamente te perdimos”, son los comentarios que se leen en la red social de la artista.

Instagram: ¿Anuel AA responde a críticas?

A través de sus historias de Instagram, Anuel AA envió un mensaje. Aunque no dijo para quién va dirigido, coincide con los últimos comentarios que recibió en su contra por haber colaborado con Shakira para el tema “Me gusta”.

Shakira Instagram, Anuel AA

“Si me van a juzgar, júzguenme, pero asegúrense que sus vidas no estén más jodidas que la mía”, escribió el intérprete de “China”.