Pitbull se disculpa con los cubanos por apoyar a Gente de Zona

Pitbull estuvo en el ojo de la tormenta. La comunidad cubana residente en Miami lo criticó duramente por saludar al grupo Gente de Zona durante su concierto de fin de año en Bayfront Park, Estados Unidos. Ante ello, el artista estadounidense de origen cubano se atrevió a declarar y pidió disculpas.

Durante una entrevista, Pitbull señaló que no buscaba ofender a nadie y que más bien, buscaba que todos los artistas estuvieran más unidos. “Metí la pata cuando estaba tratando de unir”, afirmó el cantante de ‘No me trates’.

Además, lamentó la falta de comprensión del público. “Es que no me dieron una chance de crear una solución, de ver si yo me puedo sentar con Gente de Zona y explicarles que la comunidad está muy molesta con lo que hacen”, se justificó Pitbull.

El saludo de Pitbull:

Como se recuerda, Pitbull saludó a Gente de Zona señalando que la música es música y la política es la política, declaraciones que no fueron del agrado del público cubano porque acusan al grupo cubano de apoyar al dictador Miguel Díaz-Canel.

Críticas de artistas:

Diversos músicos criticaron a Pitbull por estas declaraciones. Artistas como Arturo Sandoval, Willy Chirino y Silvio Rodríguez señalaron que las palabras del cantante fue una falta de respeto a todos los cubanos que no conocen su tierra porque el gobierno dictador no se los permite.