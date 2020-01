El cantante Paulo Londra se encuentra pasando por un complicado momento, luego que una joven española señalara que quedó embarazada de él para luego ser obligada a abortar.

A través de sus redes sociales, Lyna Bekkiche contó cómo sucedieron los supuestos hechos, desde el encuentro sexual hasta el momento en que tuvo que interrumpir el embarazo.

“Hace unos meses tuve ‘la suerte’ de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas”, comienza el texto que publicó la joven de 18 años.

Asimismo, la fan reconoció que tanto ella como él no se protegieron y a las pocas semanas se dio cuenta que estaba en estado de gestación.

"No usamos protección y por mucho que yo tomara pastillas, un mes después me di cuenta que estaba embarazada del hijo/a de Paulo. A unos días de saberlo, decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé".

La seguidora de Paulo Londra contó cómo fue la reacción del cantante al enterarse que se iba a convertir en padre.

"Cuando Paulo se enteró que yo quería tener ese bebé, mandó a Piero (Graziani, su amigo) a Madrid para convencerme y manipularme a abortar (…) Me decía que le iba arruinar la carrera, que el bebé iba a nacer sin padre, que si yo abortaba me iban ayudar a triunfar en la música (yo quiero ser cantante) y me cansé de todo lo malo que me decían y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo”, relató.