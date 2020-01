Milagros Leiva, experiodista del noticiero de ATV, reveló en una reciente entrevista a un medio local que viene luchando con una dura enfermedad crónica. Dicho mal, cuenta, le fue fue diagnosticado hace ocho años.

La conductora de televisión confesó que sufre un mal reumático crónico que la ha limitado a realizara sencillas actividades motoras, como levantar un vaso o abrir una puerta. Dicho mal lleva el nombre de fibromialgia.

Milagros Leiva revela que padece terrible enfermedad.

Esta enfermedad le produce dolor en sus articulaciones, además del debilitamiento de los mismo. Luego de enterarse de la mencionada enfermedad, la exfigura de ATV tuvo que renunciar a muchas de sus pasiones, como escribir y realizar deporte.

“Había momentos que no podía caminar... Una vez cargué a mi pequeño y no podía sostenerlo. Me pegué a la pared y me fui resbalando al piso para que no se caiga", contó Milagros Leiva al recordar difíciles experiencias que vivió.

De igual manera, contó en la conversación con Trome, reveló que tuvo que despedirse de los espacios matutinos en la televisión y radio, pues el mal que padece le exigía tener mayor descanso.

Milagros Leiva revela que padece terrible enfermedad.

Milagros Leiva viene luchando con la enfermedad

La periodista reveló en la entrevista que desde un inicio tomaba pastillas con corticoides. No obstante, actualmente ha optado por tomar el aceite de cannabis. Además, practica yoga y realiza meditación.

“He decretado que esta enfermedad no me va a parar", acotó la exfigura de ATV.

Milagros Leiva revela que padece terrible enfermedad.

Recordemos que la comunicadora renunció, días atrás, al canal televisivo de ATV para mudarse a Willax Televisión. A través de Twitter dio el importante anuncio.