La conductora de televisión Laura Bozzo se animó a pronunciarse luego de que su expareja, el cantante Cristian Zuárez, contrajera matrimonio con la presentadora argentina Adriana Amiel.

La popular ‘Abogada de los pobres’ sorprendió a propios y extraños al decir que le desea lo mejor al argentino en su nueva etapa.

“A Cristian y a todas las personas con las que en algún momento compartí mi vida les deseo que les vaya bien y sean felices”, comentó, en entrevista con Trome.

Además, Laura Bozzo aseguró que pasó por un significativo proceso de aprendizaje después de separarse de Cristian Zuárez.

“Estos dos años (que estuvo separada del argentino) puedo asegurarte que han sido de un gran aprendizaje para mí, más que cuando estuve con arresto domiciliario. No te voy a decir que he madurado, porque tengo el síndrome de Peter Pan, pero puedo decir que me siento bien conmigo misma”, manifestó.

En otro momento, la conductora de TV indicó que no la asombró el matrimonio de su Cristian Suárez con Adriana Amiel.

“No (me sorprendió), que le vaya bien. Es bonito el amor, tener pareja, pero antes que todo eso las mujeres debemos tomar conciencia de que la felicidad depende de nuestras decisiones, uno tiene que quererse, respetarse y tener dignidad y aplicar el lema: ‘ni un solo golpe, ni un solo cacho’”, aseveró Laura Bozzo.

¿Laura Bozzo tiene pareja?

Laura Bozzo aseguró que se encuentra soltera, pero no descartó la posibilidad de iniciar un nuevo romance.

“He salido con varias personas, tengo muchos amigos, pero no tengo una relación sentimental, tal vez el día de mañana encuentre un hombre mayor, que sea mi apoyo, que haya logrado más cosas que yo, que admire y solo así podría enamorarme”, señaló la ‘Abogada de los pobres’.