Jimmy Santi confiesa que Montesinos le ofreció maletín con 50 000 dólares

El cantante Jimmy Santi se confesó este sábado 11 de enero en “El valor de la verdad”, donde generó conmoción al contar un episodio inédito que vivió junto a Vladimiro Montesinos.

Durante su participación en el sillón rojo, el intérprete de “Chin Chin” confirmó que el exasesor presidencial de Alberto Fujimori le ofreció un maletín con 50 000 dólares y que lo invitó a las suites de Barranco.

Jimmy Santi contestó 20 preguntas

“Yo fui muy amigo de la señora Susana Higuchi y ella misma me enseñó las partes donde le metieron electricidad. Por intermedio de una tercera persona, que no puedo mencionar su nombre, supe que Vladimiro Montesinos quería hablar conmigo”, dijo inicialmente el cantante, quien por aquel entonces postulaba a la alcaldía de Jesús María.

El intérprete contó que Susana Higuchi le advirtió que no fuera a la salita del SIN y relató cómo fue que Vladimiro Montesinos le ofreció apoyar su candidatura. “Fuimos a un restaurante donde me enseñó un maletín con 50 mil dólares. Era para cambiarme al partido que me ofrecían [Vamos vecino], diciéndome que ahí estaba lo que había invertido y que el resto lo use en mi campaña. Me negué y se molestó”, indicó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Jimmy Santi dijo también que, aúnque rechazó la propuesta de Montesinos, este autorizó a que lo llevarán a las suites de Barranco junto a su seguridad. “Quería conocer las Suites porque a ese lugar solo iba gente de plata. La pasamos bien (…). Tras ello, mi candidatura se fue a la miércoles porque me atacaron en la prensa que se encargó de desarrollar homofobia contra mí”, relató.