Jimmy Santi se sentó la noche del último sábado en “El valor de la verdad” donde confesó sorprendentes pasajes de su vida. Ante una de las preguntas más interesantes, reveló que un conde italiano le ofreció como regalo un Lamborguini, a cambio, de acostarse con él.

“Quería que yo fuera su amante y me trajo un Lamborghini bellísimo color amarillo con franjas negras”, contó el cantante a Beto Ortíz.

El popular ‘Chin chin’ detalló cómo rechazó dicha propuesta y aclaró que nunca tuvo necesidad de vender su cuerpo para conseguir obsequios o dinero.

“Yo me escapé para no decirle que no, agradecí y todo, pero no lo acepté porque quería que me acueste con él. Nunca vendí mi cuerpo, no vendí nada para obtener algo”, insistió el artista.

Jimmy Santi en "El Valor de la Verdad" Foto: Captura

Asimismo, el cantante narró cómo fue su paso por Europa y contó con detalles cómo era el estilo de vida del misterioso conde italiano.

“Yo estaba de paseo por Francia y ahí lo conocí. Estuve trabajando seis meses en París y luego me fui a Italia a visitar al conde (...) Era un palacio con 20 sirvientes recibiendo al señor. Estuve 20 días ahí. Yo hacía todas las traducciones de las canciones de esa época”, contó Jimmy Santi en el ‘Sillón rojo’.

Finalmente, el cantante respondió 20 preguntas y se llevó un monto de 25 mil soles. También admitió que odia que lo llamen ‘Chin chin’, pero reconoció que es consciente de que siempre será recordado por esa conocida canción.