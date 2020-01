Jimmy Santi estuvo este sábado en “El valor de la verdad”, donde remeció a sus fans al revelar que le disgusta que lo llamen “Chin Chin”, nombre del tema musical con el que se hizo conocido.

El cantante empezó su confesión contando un poco acerca de la historia del hit que motivo su ascenso a la fama. “La canción la hicieron en Inglaterra, luego la grabaron en francés y después en italiano ya como ‘Chin Chin’ y después llegó acá y yo le saqué la letra en español”, comentó en el programa de Latina.

Luego de ello, Jimmy Santi señaló que le incomoda que siempre le pidan que cante su clásico tema cuando asiste a entrevistas de TV.

Jimmy Santi en "El valor de la verdad"

“Yo odio el ‘Chin Chin’ porque cuando voy a algún programa de televisión quiero mostrar que sé cantar y me dicen ‘Canta Chin Chin’. No me jo..., ya me tienen harto, caraj.... Eso cualquiera lo canta. Eso parece de los cantantes de ahora”, indicó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Además, dijo que le molesta mucho que la mayoría de las personas solo lo recuerde por “Chin Chin” cuando tiene un amplio repertorio de canciones en su haber.

“Yo las amo (a sus fans), pero lo que no amo es el ‘Chin Chin’. Tengo canciones hermosas. Exactamente (Es una relación de amor odio)”, confesó, frente a Beto Ortiz. “El día que me muera dirán ‘murió Chin Chin, que pena’”, comentó, de forma irónica. Sin embargo, Jimmy Santi aclaró que la lista de Spotify de sus canciones sí incluye el popular tema.