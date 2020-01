Jimmy Santi se sentará esta noche en el ‘sillón rojo’ revelando muchos pasajes de su vida y de su trayectoria musical. Sin embargo, en el año 2012, en una entrevista para La República, el cantante confesó que no estaba de acuerdo con el tipo del programa.

“Me quisieron invitar a 'El valor de la verdad’ pero no es que no vaya porque tenga miedo de mi verdad, porque mi vida es tan transparente como el agua. Simplemente porque no me gusta la tónica actual que están llevando con las personas que van a decir todo lo que están diciendo estas señoritas”, declaró el cantante en referencia a las modelos que van al programa a contar sus intimidades.

PUEDES VER Usuarios reviven la vez que Jimmy Santi explota al ser cuestionado por su opción sexual

El popular ‘Chin chin’, si bien no estaba de acuerdo en ese entonces con el formato del programa, no descartó la posibilidad de aceptar la invitación de “El Valor de la Verdad”.

“No me parece por el momento adecuado. Yo no tendría ningún problema en salir en “En Valor de la Verdad” porque tengo una vida limpia y la gente la conoce”, explicó Jimmy Santi.

Jimmy Santi Foto: Archivo

Asimismo, el cantante resaltó el cariño del público que ha cosechado con el tiempo. “El pueblo me quiere como yo los amo a ellos, porque han sabido valorar la decencia que he mantenido a través de los años. Al principio fue difícil porque mucha gente se equivocó con mi persona pero después, a través del tiempo, con mi buena conducta y mi buena acción me gané el cariño de todo el Perú”, mencionó en una entrevista.