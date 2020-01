Jeffree Star es uno de los más famosos youtubers a nivel mundial y tiene un exitoso negocio con su línea de maquillaje Jeffree Star Cosmetics.

Sin embargo, esta vez no ha dado qué hablar por su glamour al maquillarse, sino porque rompió su relación amorosa con Nathan Schwandt después de 5 años de noviazgo.

Así lo dio a conocer mediante su cuenta en YouTube con un video titulado “We Broke Up” en el que intenta explicar cómo se siente.

“ Estamos unas semanas de que Nathan y yo ya no estamos juntos y ni siquiera sé por dónde empezar. No existe una manera fácil de decir esto, pero nos separamos. He usado mucho de este tiempo de silencio solo para intentar de sanarme, ambos estamos en estado de shock, estoy devastado, estoy tan triste y el amor de mi vida ya no está conmigo... ", confesó.

Jeffree Star habla sobre el fin de su relación con Nathan Schwandt. Foto: Instagram

El youtuber explicó que había estado alejado de las redes sociales, porque quería sanar su corazón, pero que sabía que le debía una explicación a sus fans, porque desde hace días se especulaba que él y su novio ya no estaban juntos.

Jeffree Star agregó que Nathan Schwandt nunca quiso ser el centro de atención y que ha sido uno de las pocas personas que lo ha amado abiertamente.

"Nathan es el único hombre del que he estado enamorado. Sé que no está aquí hoy, pero quería saludar y enviar su amor a todos ", agregó el también empresario.

El maquillador se mostró muy emotivo y contó que los dos se habían enfocado tanto el uno del otro que se habían olvidado de sí mismos.