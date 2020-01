Ferdinando Valencia revela que le dispararon durante asalto

El actor mexicano Ferdinando Valencia tuvo un duro y traumático inicio de año. Resulta que el intérprete de 37 años fue una víctima más de la delincuencia que se vive en el país azteca.

El viernes 10 de enero, él y su asistente sufrieron un violento asalto que terminó en disparos. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista contó que unos sujetos se le acercaron a su automóvil y dispararon contra el cristal para arrebatarles sus pertenencias, mientras circularon por una avenida de la Ciudad de México.

PUEDES VER: Ferdinando Valencia hace denuncia por irregularidades en muerte de su hijo

Ferdinando Valencia fue asaltado a punta de pistola.

“Antes que nada, estoy feliz. Mi asistente y yo acabamos de ser asaltados incorporándonos después de una calle llamada Barranca del Muerto, por la lateral de Periférico. Se acercaron al incorporarnos a la lateral dos sujetos, tocaron la ventana, todo está lleno de cristales por todos lados… tocaron la ventana, me apuntaron con una pistola. Voltee a ver mis posibilidades, al frente de mí, tenía otro carro detenido porque no se podían incorporar a periférico”, contó Ferdinando visiblemente nervioso.

“Cuando vi la pistola me traté de cubrir en la parte de atrás del carro. Ellos estaban atrás, y al avanzar ese pequeño par de metros y detenerme con el vehículo enfrente, recibo el impacto de un balazo, cruzó por aquí (señala su hombro). Ya detenido yo me pidieron el reloj y el reloj de mi asistente, el dinero de la cartera, se lo di inmediatamente. No sé cómo traducirlo, creo que fue muy rápido, muy súbito, me dio impotencia, de dio tristeza”, manifestó en el clip de Instagram.

Ferdinando Valencia se salvó de milagro.

Ferdinando Valencia sufre por la muerte de su hijo Dante

En agosto del 2019, Ferdinando dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los mellizos, el pequeño Dante, quien dejó de existir a los pocos meses de nacido, debido de una meningitis.