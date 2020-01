El famoso actor peruano, Erick Elera habló sobre su futuro en la televisión y a través de su cuenta personal de Instagram se comunicó con su público para informarles que planes tiene para este año 2020.

Mediante un mensaje compartido en sus redes sociales, el popular ‘Niño cara de pez’ anunció la noticia sobre su retiro de la famosa serie peruana “De vuelta al barrio”.

Con una simpática fotografía, el intérprete del recordado personaje de ‘Joel’ se despidió de su público peruano.

“¡Simplemente gracias! Cerramos una muy linda etapa y un bello reto. Gracias por la confianza. Me despido ‘De vuelta al barrio’”, escribió instantánea de Instagram.

Erick Elera

Minutos siguientes de haber publicado dicho mensaje, su esposa Allison Pastor no dudó en brindarle todo su apoyo resaltando el gran labor que ha cumplido en estos últimos once años en las pantallas.

Erick Elera y Allison Pastor

“Mi amor, cierras una etapa, un personaje muy querido por ti, por nosotros, por el público. Se que fue una decisión muy dolorosa para ti porque amas tu trabajo, amas a Oliverio, amas actuar, pero por algo pasan las cosas. Eres un hombre muy talentoso y te admiro muchísimo”, escribió la modelo.

Tal parece que Erick Elera no habría llegado a un acuerdo con la producción de la reconocida serie. Recordemos que el actor señaló anteriormente que quería realizar nuevas cosas.

“Se ha dicho que yo quiero dedicarme a hacer música de lleno y tampoco es así. Lo que he pedido son ciertos tiempos y nada más. Los planes que tengo a veces no se pueden concretar por los horarios de grabación que se dan a última hora. Yo no estoy pidiendo plata. Ok, no me vas a dar un sol más entonces veamos tiempos, pero si ya no puedes darme tiempos y no puedes dar más de nada entonces qué hago”,confesó.