Elton John y Ozzy Osbourne trabajan en nuevo tema musical

Ozzy Osbourne, mítico ex líder de Black Sabbath y eterno Príncipe de las tinieblas, se encuentra más activo que nunca.

De acuerdo a las declaraciones de su esposa y manager, Sharon Osbourne, Ozzy está elaborando un nuevo material musical junto a la leyenda Elton John.

Este adelanto fue expuesto en ‘The Talk’, el programa matutino de la cadena CBS, en donde Sharon es una de las conductoras.

“Muchas cosas buenas, bienestar. Volver a tocar con su banda para hacer lo que ama, que es salir de gira y estar con sus fans. Y sí, hay nueva música, y es genial. Tiene a todos sus amigos tocando ahí. Está haciendo una canción con Elton. Hay muchas cosas buenas…”, comentó sobre los planes de su esposo Ozzy para el 2020.

Recuperación y colaboración con Post Malone

Aunque el cantante empezó el 2019 con problemas de salud, lo que lo obligó a cancelar presentaciones y posponer toda su gira europea, pudo sobreponerse luego para colaborar con Post Malone.

El último álbum de Malone, ‘Hollywood’s Bleeding’, incluye el sencillo ‘Take What You Want’, el cual además de Ozzy cuenta con la voz de Travis Scott.

Este trabajo en conjunto inspiró al artista a volver al estudio de grabación para elaborar un nuevo álbum como solista luego de 10 años. Su anterior material discográfico fue ‘Scream’, lanzado en 2010.

El futuro de Ozzy Osbourne

‘Ordinary Man’, su próximo material discográfico, ha sido producido con Andrew Watt, el colaborador de Post Malone, y tiene programado lanzarse en febrero.

Ya se han lanzado dos sencillos del nuevo álbum de Osbourne. El más reciente es ‘Straight to Hell’, en donde el cantante mantiene su sonido característico y esa tenebrosa actitud que lo ha acompañado durante varios años.

La canción está acompañada de un videoclip que muestra el caos ocasionado por una protesta.

El renacimiento de Elton John

En tanto a Elton John, su carrera ha vuelto a la escena por todo lo alto. En parte, a causa de ‘Rocketman’ la biopic que narraba su vida en un tono de fantasía.

En la cinta dirigida por Dexter Fletcher el actor Taron Egerton interpretó al cantante británico en su juventud.

El buen momento que atraviesa Elton se pudo ver reflejado en la última edición de los Globos de Oro, cuando ganó por Mejor canción original con el tema ‘I’m gona love me again’. Su segunda estatuilla en este certamen luego de 25 años.

Otras colaboraciones de Ozzy

Su compañera de vida, Sharon Osbourne, no detalló si la colaboración con Elton John aparecerá en ‘Ordinary Man’ o si será presentada como un lanzamiento aparte.

Otros invitados que se han confirmado en el nuevo álbum de Osbourne es el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, así como los populares miembros de Guns N’ Roses, Slash y Duff McKagan.