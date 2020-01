Usuarios reviven la vez que Jimmy Santi explota al ser cuestionado por su opción sexual

El cantante Santiago Rogelio Farfán Holguín, mejor conocido como Jimmy Santi, fue anunciado como el próximo artista en ocupar el temido ‘Sillón rojo’ de “El valor de la verdad”, donde contará algunas infidencias acerca de su vida personal y trayectoria artística, en conversaciones con el conductor Beto Ortiz. Esto, ha generado que los usuarios de las redes sociales revivan uno de los momentos más bochornosos que protagonizó el famoso.

Jimmy Santi suele ser cuestionado acerca de su opción sexual y esta es una de las situaciones que más lo incomodan. Precisamente, en la promoción del espacio de Latina, se oye preguntar a Beto Ortiz: “¿Te molesta que te digan maricón?, el intérprete de “Chin Chin” responde contando un episodio en el que fue víctima de homofobia y decidió defenderse con sus propias manos.

A raíz de las imágenes, los usuarios de las redes sociales revivieron el polémico momento en que un reportero del programa “Al Sexto Día” entrevista a Jimmy Santi, quien expresó su opción sexual. “Yo no soy maricón, y por qué me van a decir maricón. Me molesta mucho”, indicó.

Reviven iracunda reacción de Jimmy Santi en contra de reportero

Pese a la aclaración de Jimmy Santi, el reportero insistió preguntando: ¿Pero eres o no eres?, la actitud del hombre de prensa enfureció al cantante, quien reaccionó violentamente y con palabras soeces. “¡Put*a madre! ¡Qué te pasa imbésil! Se acabo la entrevista”, gritó levantándose de su silla y haciendo ademanes de abalanzarse contra el periodista, quien intentaba calmarlo sin lograr su cometido.

Al darse cuenta de que las cámaras seguían encendidas, Jimmy Santi se acercó iracundo hacia el camarógrafo para gritarle: “¡Ya corta, corta compadre!¡Ya basta!”.