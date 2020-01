La noticia del deceso de Andrea Arruti tiene a sus fanáticos en vilo, pues los motivos de la muerte aún no han sido esclarecidos por la familia. La pérdida ha sido devastadora para el mundo del doblaje latino, pues la mexicana de 21 años se perfilaba como una joven promesa en la industria.

Andrea Arruti dio vida a personajes como Izzy en la serie Jake y los piratas del País de Nunca Jamás, Diamond Tiara en My Little Pony: La magia de la amistad, Sid Chang en los Casagrandes, a Ortensia en el videojuego Epic Mickey 2: El poder de dos y su más reciente trabajo fue interpretando a Neeko en League of Legends.

La actriz de doblaje Andrea Arruti era una asidua usuaria de las redes sociales, incluso incursionó como youtuber con divertidos videos donde compartía sus actividades favoritas, como cocinar pastel de calabaza, cupcakes de limón y merengue, además de imitar los outfis de sus personajes de anime favoritos.

La última publicación de Instagram de Andrea Arruti, ha despertado las especulaciones de sus seguidores, pues la leyenda que acompaña su fotografía describe el sentir de la actriz. “No sé a dónde voy, pero estoy en camino”, se lee en la red social que acumula casi 4 mil fans.

Emilio Trevino, uno de los mejores amigos de Andrea Arruti publicó un sentido mensaje en su red social tras enterarse de la partida de la joven. “Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas, buscar un por qué o para qué es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo, creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo, pues esas son las que al final de todo realmente importan”, escribió el también actor de doblaje en su perfil de Instagram, donde ha recibido todo el apoyo de sus seguidores.