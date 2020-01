Amy Gutiérrez no pudo contener la emoción y se emocionó hasta las lágrimas al revelar una importante noticia a sus seguidores de Instagram. La ganadora de “El artista del año” se animó a compartir unas historias en la mencionada red social.

En los clips, reveló la adquisición de su propio departamento, mostrando las llaves del mismo y haciendo un pequeño recorrido a su nuevo hogar. La cantante relató que fue un sueño que a veces le parecía imposible.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero 'wow' no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar", contó la artista.

"Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era una sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, agregó Amy Gutiérrez.

La estrella de los realities de Gisela también confesó que decidió compartir esta noticia porque ellos también la inspiraron a que logre sus objetivos. “Estos son los días más maravillosos para mí. Voy a empezar a mudarme, en un nuevo hogar, en un nuevo año”, relató.

Así también, agradeció a sus padre por motivarles a dedicarse a la música, pues gracias a ello ha podido realizar grandes cosas.

Amy Gutiérrez nominada a mejor cantante del año

Sin duda alguna el 2019 fue el año de Amy Gutiérrez. La joven cantante inició su carrera musical siendo participante en “La voz kids”. Posteriormente, en 2018 integró “Son tentación”.

El año pasado brilló a ser la campeona de “El artista del año” y “El dúo perfecto”, junto a Nesty. Por ta motivo, la cantante ha sido nominada a los Premios Fama 2019 del Diario La República este 15 de enero.