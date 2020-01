Alejandra Guzmán se pronuncia tras operación: “Me sacaron un pedacito más de lo feo”

La cantante Alejandra Guzmán causó gran revuelo en las redes sociales al hacerse público su estado de salud, pues fue operada de emergencia los primeros días del año, motivo por el cual tuvo que cancelar su show en Moroleón. Ahora, la polémica intérprete se pronuncia por primera vez acerca de su estado de salud y termina con las especulaciones.

“Estoy bien gracias a Dios me sacaron un pedacito más de lo feo de lo malo que hace ocho años que me metieron por donde ya saben, pero todo está bien y me estoy recuperando. Me está visitando mi papá para darme amor y besos”, detalló la intérprete de “Eternamente bella”.

El padre de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán, fue invitado al sintonizado programa mexicano “Ventaneando”, donde conversó con los conductores acerca de la salud de su hija y cómo va enfrentando su recuperación. Fue en ese momento, que la producción del espacio de TV Azteca decidió conversar con la cantante a través de un enlace telefónico.

Alejandra Guzmán explica por qué fue operada de emergencia

Alejandra Guzmán aseguró sentirse bien y contó que los médicos retiraron de su cuerpo un trozo más del polímero que le inyectaron hace muchos años para aumentar sus glúteos. Esta situación puso en peligro la vida de la artista, sin embargo, ahora se encuentra fuera de peligro y bajo los cuidados de los galenos tratantes y de su familia.