Con información de La Vanguardia

Alfonso Gómez-Rejón, director estadounidense de origen mexicano, no puede olvidar la experiencia “de pesadilla” que vivió en el 2017 cuando el productor Harvey Weinstein le impuso un montaje que él no quería para La guerra de las corrientes. Tampoco el productor español Andrés Vicente Gómez olvida cómo –según relata a La Vanguardia– el que fue magnate de Hollywood rozó la extorsión para convencerle de que cambiara el final de la versión americana de ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura, y cómo después le hizo llegar una amenaza de muerte relacionada con la pugna por los Oscars. Y es que, aunque ya hayan pasado años de aquellas batallas y si bien ambas guerras terminaron bien tanto para Gómez-Rejón como para Vicente Gómez, el escándalo por las acusaciones de violación, consiguiente procesamiento y actual enjuiciamiento de Weinstein impiden a estos y otros directores dejar atrás sus funestos recuerdos en relación con las presiones y los desprecios del empresario.

No en vano los cineastas americanos lo bautizaron como ‘Harvey Manostijeras’, en alusión a los despiadados cortes de metraje que solía imponer en sus temibles visitas a la sala de montaje.

Las injerencias de Weinstein en las obras que producía, más allá de lo aceptable para muchos realizadores, y a menudo con malos modos, eran motivo de indignación y controversia dentro de Hollywood mucho antes de las denuncias de sus abusos sexuales. Parte de los incidentes los recogió el periodista y crítico Peter Binskind en su libro Sexo, mentiras y Hollywood.

Scorsese también se enfrentó a Weinstein. Fue durante el rodaje y el montaje de Gangs of New York. “Yo soy de sangre caliente y él es muy efusivo, así que teníamos que explotar antes de reunirnos para que la energía no hiciera saltar el techo por los aires”, explicó el realizador.

Uno de los cineastas que más padeció por el entonces mandamás de la industria del cine fue James Gray, primero con La otra cara del crimen (2000) y luego con El sueño de Ellis, que “¡compró sin yo saberlo!”, relataría. En el reverso de tanto sufrimiento, Quentin Tarantino se peleó con “el monstruo”, pero le ganó. Fue con ocasión de la secuencia de la tortura y corte de una oreja a un policía en Reservoir Dogs. Tras las quejas que la violencia de la escena suscitó entre personas como la esposa del superproductor, Eve, él y Tarantino intercambiaron gritos. Pero el cineasta lo convenció.