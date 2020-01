La Tigresa del Oriente alarma a fans al revelar que fue operada

La cantante Judith Bustos, popularmente conocida como la Tigresa del Oriente, causó preocupación entre sus seguidores al revelar que tuvo que ser hospitalizada para someterse a una operación. La artista dio a conocer esta información por medio de su Instagram.

En una instantánea que compartió, la intérprete de “Un nuevo amanecer” aparecía echada en la camilla de un hospital y acompañada por su pareja, el también cantante Elmer Molocho.

“En las buenas y las malas siempre juntos mi amor”, fue la descripción que usó la Tigresa del Oriente en la citada publicación de Instagram.

La Tigresa del Oriente es internada en hospital

Más tarde, la Tigresa del Oriente se pronunció en sus historias de Instagram para revelar que tuvo que someterse a una operación quirúrgica. Además, se dirigió a sus fans para pedirles que le dieran su apoyo emocional para que se pueda recuperar lo más pronto posible.

“Les informo que hoy fui operada, pero todo bien. Envíenme sus garritas positivas para mi pronta recuperación”, escribió la artista.

Hasta el momento, la intérprete no ha dado a conocer el motivo exacto por el que tuvieron que operarla.

Tigresa del Oriente reacciona al ver infidelidad de Elmer Molocho

En diciembre pasado, Elmer Molocho, el novio de la Tigresa del Oriente, fue captado besando a una bailarina de la cantante, quien tuvo una inesperada reacción al enterarse del tema.

Al ser consultada sobre la infidelidad de Molocho por una reportera de “Magaly tv, la firme”, la artista comentó “¡Ay, no te creo! Si es así....¿Qué puedo decir? Cada uno es libre de elegir su camino. Obviamente que sí (que es desleal). Voy a tener que hablar con ellos, con mi bailarina. Cada uno es libre de su conducta. No es nada leal, ¿no? No es nada leal”.