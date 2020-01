Selena Gomez se animó a brindar una entrevista para Spotify con motivo del estreno de su nuevo álbum “Rare”, material que incluye los temas “Lose You To Love Me” y “Look at her now”, canciones dedicadas a su expareja Justin Bieber. Mientras explicaba el proceso de creación de su nuevo lanzamiento musical, la cantante se animó a enviar un emotivo mensaje para sus seguidores y rompió en llanto.

La artista de 27 años confesó que "ama mucho" a sus fans "Creo que no los amo simplemente porque ellos me quieren, lo hago porque han estado conmigo en mi recorrido, han crecido conmigo". señaló la intérprete.

"Las conversaciones más desgarradoras es cuando me han dicho que han sufrido, que han llorado. No entendía cuando me decían "salvaste mi vida", no los entendía pero quiero abrazar a cada uno de ellos, decirles lo importante que son y que son muy importantes. Si yo pude lograr todo esto, una chica de un pueblo de Texas, ustedes pueden hacer lo que se propongan. Son hermosos, exactamente son lo que están destinados a ser y son valiosos, los amo", recalcó.

Selena Gomez estrenó su nueva producción musical "Rare"

Selena Gomez ha pasado por duras situaciones durante los últimos años, su lucha contra el Lupus la llevaron a someterse a un trasplante de riñón, el término de su relación tóxica con Justin Bieber y su pasajero romance con The Weeknd, le sirvieron de inspiración para componer sus recientes temas hace dos años.

“Honestamente, este álbum fue muy difícil de crear pero se sintió muy bien. Pensé que estaba lista, hace dos años, para hacerlo. Tenía muchas canciones ya recolectadas y experiencias que me permitirían hacerlo pero de pronto sentí algo más grande que yo y eso afectó al disco”, acotó la ex ‘Chica Disney’.