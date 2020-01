Selena Gómez: “Estaba jugando con mi salud mental”

Redacción Fama

Productora ejecutiva de una de las series más populares y controversiales de finales de década (‘13 Reasons Why’) y de un documental sobre la condición de los inmigrantes (‘Living Undocumented’), cantante, actriz, ex chica Disney, a sus 27 años, Selena Gómez acaba de lanzar un disco que es tendencia y que viene recibiendo las mejores críticas. ¿La razón? Esperó cuatro años para lanzar un disco en el que cuenta parte de su vida, la cual compaginó entre el éxito, un diagnóstico de lupus, la depresión y la violencia, según sus declaraciones anteriores y estrofas como esta. “Estaba jugando con mi salud mental. ¿Cómo no me pude dar cuenta de que esa m... no era amor?”, dice en la canción ‘Cut You Off ‘.

Gómez ha hablado abiertamente de las terapias a las que tuvo que acudir, pero no tanto de sus relaciones (la más mediática fue el noviazgo con Justin Bieber). Esta vez hace catarsis con Rare. “Siento que se suponía que debía pasar por todo lo que había pasado. Tenía baja autoestima, y ​​eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que estaba sucediendo mentalmente... Descubrí que sí tengo problemas de salud mental. Tomé el medicamento correcto y mi vida cambió por completo”, dijo en la última portada de la revista WSJ.

Rare es una producción pop (con algunos toques de guitarra eléctrica y sintetizadores) que dista de discos como Come & Get It (2013), un éxito en ventas, pero no una producto que la hiciera sentir orgullosa. “Esa no es mi personalidad”, dijo a la revista. “La letra es ‘Cuando estés listo, ven y tómalo’. ¡Yo jamás diría eso!”. Una de las críticas a su nuevo álbum compara la enorme popularidad que tiene, con la necesidad –o justicia– de subir un peldaño en la industria como estrella de la música. “Selena Gómez tiene 165 millones de seguidores en Instagram. Ahora tiene su primer gran álbum pop. Se mantiene notablemente identificable. Te atraen sus confesiones y acusaciones”, reseña Los Ángeles Times.

Selena sobrevivió a un trasplante de riñón en el 2017 gracias a que su amiga Francia Raisa se ofreció como donante. Tras superar las complicaciones, agradeció a su círculo íntimo y también a la cantante de ‘Blank Space’. “Hay tanta amistad con Taylor (Swift) que la gente no sabe porque no necesariamente sentimos la necesidad de publicar sobre todo lo que hacemos. Me ha demostrado año tras año y en cada momento de mi vida que ella es una de mis mejores amigas en el mundo. No estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos con todo”.

Taylor Swift opina esto del nuevo álbum pop: “Esta es la primera vez que escucho que (Selena) realmente canaliza los detalles de su experiencia emocional. Solo pensé: ‘Wow, finalmente se está permitiendo que otras personas sepan que las cosas no siempre están bien’”. La canción ‘Lose You to Love Me’ fue un sencillo previo al que los fans relacionaron inmediatamente con su relación con Justin Bieber. Julia Michaels, una de las compositoras que trabajó con Selena, comentó: “Una de las letras trata sobre una delgada línea entre un deseo y una necesidad. Sí, ella quiere un novio, pero no es una necesidad. Está bien sola y todos deberíamos estarlo también”. En ese momento, la cantante agregó: “Necesito tiempo sola”.