Selena Gómez ha estrenado nuevo álbum (“Rare”) y se ha vuelto más mediática que nunca. Sin embargo, la cantante se ha envuelto en una polémica en Instagram por un comentario que muchos han tomado por ofensivo, hecho que llevó a la ex de Justin Bieber a aclarar este impasse de la manera más firme posible.

Todo sucedió en la cuenta de Instagram de Amy Schumer, actriz y guionista que se caracteriza por ser extremadamente sincera en sus redes sociales al momento de contar detalles de su vida personal.

Resulta que una de sus más recientes publicaciones en la mencionada red social, Schumer habló abiertamente que está intentando quedar embarazada por segunda vez, pero haciendo uso de la técnica de fecundación in vitro.

Amy Schummer confesó que a pesar de ser optimista se encuentra un tanto decaída porque aún no consigue el resultado esperado: quedar embarazada. “Llevo una semana intentando la fecundación in vitro y me siento muy emocional y deprimida... Si alguien pasó por esto y si tiene algún consejo o no le importaría compartir su experiencia conmigo, hágalo. Mi número está en mi biografía”.

La foto que acompaña este post es una imagen de su vientre que muestra algunos moretones que, luego explicaría Amy Schumer, se deben a estar en proceso de “darle un Gene (su primer hijo) un hermano”.

La publicación recibió mucho apoyo de parte de los fans en Instagram, dándole ánimos y algunos consejos. Entre ellos el de Selena Gómez, quien no fue ajena a esta delicada historia y decidió comentar.

“Estoy rezando por ti y Chris ¡Lo siento!”, pero estas palabras más que agradar a los internautas de Instagram los enfureció porque creyeron el “lo siento” se debía a que Selena Gómez sentía pena porque la actriz y guionista quisiera salir embarazada.

El comentario de un usuario la cuestionó: “¿Cómo la oración podría ayudarla?”, pero otros salieron en defensa de Selena Gómez: “Probablemente dice ‘lo siento’ porque ella (Amy Schumer) está atravesando por un momento difícil emocional y psicológicamente”.

Ante esto, y antes que el impasse pase a mayores, Selena Gómez decidió responder los comentarios en contra y aclarar cuáles fueron sus intenciones al responder ello: “Déjenme aclarar esto. Dije que lamento que ella se sienta así. Mi mamá pasó por lo mismo. Es duro para el corazón de las mujeres”.

Su respuesta recibió el respaldo de los usuarios en Instagram. Tras esto, la cantante decidió no volver a comentar, salvo para zanjar la controversia por sus palabras en el perfil de Amy Schumer.