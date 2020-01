Luego que se le descubrieran, al menos, tres infidelidades, Pedro Loli parece haber reconquistado el amor de Fiorella Méndez (a pesar que esta aseguró que no volvería con el cumbiambero). Y es que Rodrigo González usó su cuenta de Instagram donde mostró una imagen donde se ve a la aún pareja junta, lo que daría serias luces de una supuesta reconciliación.

¿Cómo sabemos esto? Pues Rodrigo González compartió en sus historias de Instagram un par de videos donde se ve a la “pareja” en el aeropuerto presta a tomar un vuelo hacia Miami.

Al popular ‘Peluchín’, al parecer, no le ha gustado mucho que Pedro Loli y Fiorella Méndez hayan retomado no solo comunicación, sino todo parece indicar que su relación ha vuelto a flote, luego que Magaly Medina expusiera un video y tres testimonios de mujeres que aseguraban que el cumbiambero había mantenido relaciones clandestinas con ellas mientras su pareja se encontraba embarazada.

Los videos muestran a Pedro Loli y Fiorella Méndez embarcando para dirigirse hacia Miami, en los Estados Unidos. Rodrigo González no pudo evitar su molestia y lanzó su crítica, no contra el cumbiambero, sino dirigida para la madre de su hijo, quien en principio aseguró que no volvería con el cantante.

“Ya, Fiorelita, entendemos que te dé mucha vergüenza reconocerlo, pero viajar a Miami con tu ‘ex’ que te sacó la vuelta con más de tres chibolas no es de ‘relación de padres’”. Expresó 'Peluchín’ en Instagram.

En la última imagen de Pedro Loli y Fiorella Méndez en el aeropuerto, Rodrigo González se despacha sobre la actitud que tuvo la novia del cantante ante los medios tras conocerse las infidelidades del cumbiambero y la comparó con la esposa de Pedro Gallese, Claudia Díaz.

“Rumbo a Miami, Pedro ‘el confiado’ Loli y Fiorella (que pertenece al clan de Claudia Gallese). Tanta vaina, muy empoderadas y al final los perdonan. Mejor, la próxima esperen que se les pase la rabieta y luego declaren a la prensa”, sentenció Rodrigo González.