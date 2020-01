Paulo Londra es, actualmente, uno de los artistas más populares entre la juventud. El joven cantante de trap llena auditorios y estadios en distintas partes del mundo y su país natal, Argentina, no podía ser la excepción. Este 20 de enero, se presentará en el Festival de Jesús María, en la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, más allá de la expectativa que ha generado su presencia en el evento, otro hecho ha despertado la sorpresa de sus seguidores y usuarios en redes sociales: su insólita lista de exigencias para garantizar su participación. Entérate cuáles son estos pedidos en la siguiente nota.

Al estilo de Luis Miguel. Paulo Londra, cantante de trap argentino, ha desatado una gran polémica en su país natal debido a las insólita lista de exigencias para su próximo show en Córdoba, y que se ha hecho pública recientemente.

El ‘trapero’ ha pedido a la organización no insistir con entrevistas, fotos, videos o firma de autógrafos, ya que no está dispuesto a realizar ninguna de ellas. Además, pidió no tener contacto con sus fans ni con la prensa.

Paulo Londra

Otra de sus demandas indica que el espectáculo que ofrecerá en la última noche del Festival de Jesús María, no sea grabado y mucho menos transmitido por ningún medio de comunicación nacional o internacional.

Solo se permitirá a fotógrafos acreditados registrar el show, pero únicamente durante las tres primeras canciones del show. De acuerdo a lo que indican medios argentinos, se trata de una situación similar a la de febrero de 2019, cuando dio un concierto en Mendoza.

Paulo Londra

Los organizadores del evento se negaron a difundir los pedidos que hizo Paulo Londra para su camerino. Sin embargo, aseguraron que no figura ninguna demanda insólita. Lo que sí trascendió es que el cantante aceptó degustar productos regionales.