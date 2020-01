Miguelito Barraza revela que sufre de cáncer de próstata.

El cómico Miguelito Barraza generó la preocupación de sus seguidores al revelar que le diagnosticaron cáncer de próstata, luego de pasar por una serie de exámenes médicos.

De acuerdo al exactor de “Risas y salsa”, los médicos le informaron que su cáncer aún se encuentra en la primera etapa, por lo que aún es curable.

“Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me han dicho que tengo cáncer en la próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable. El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar”, declaró, en entrevista al diario Trome.

Miguelito Barraza aseguró también que continuará con sus actividades de forma habitual y que no se dejará vencer por el cáncer de próstata. “Para superar todo en la vida hay que tener buena actitud, sonrisas y alegría, y por eso, el ‘canciller’ no me va a tumbar. Yo sigo haciendo mi vida con normalidad, vacilando a la gente en la calle y atendiendo en mi cebichería”, añadió.

Además, dijo que está completamente dispuesto a regresar a la pantalla chica para seguir haciendo comedia. “Por supuesto, sigo con las pilas cargadas y con ganas de volver a la televisión. Más bien, que los productores se pongan las pilas porque podría ser el último programa, ja, ja, ja. Agradezco a Dios todos los días por darme vida, he superado dos infartos cerebrales y seguiré para adelante”, comentó.

Miguel 'Chato' Barraza. Foto: La República.

Miguelito Barraza también reveló que recibió algunas propuesta para volver a actuar en televisión, aunque aún no se ha concretado alguna.