Tras la polémica renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a sus funciones en la familia real, los duques de Sussex vuelven a acaparar la atención de los medios por una nueva decisión de la actriz.

Resulta que la esposa del príncipe Harry firmó un contrato con Disney para grabar una voz en off, según aseguró el diario británico The Times.

De acuerdo al citado medio, Meghan Markle acordó grabar la voz en off para Disney y que el dinero de este trabajo sea donado a favor de la organización que protege a los elefantes, la cual se denomina “Elephants Without Borders”. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre el contrato.

Meghan Markle y el príncipe Harry revelan cuáles sus nuevas funciones tras renunciar a la Familia Real Británica. Fotos. AFP

Reina Isabel II no acepta renuncia de Meghan Markle y príncipe Harry

Como se recuerda, luego de que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaran que decidieron renunciar a sus funciones en la familia real se provocó un fuerte malestar en el palacio de Buckingham, por lo cual la reina Isabel II emitió un comunicado en el que indicó que la solicitud de los duques de Sussex deberá entrar en evaluación.

“Entendemos su deseo de adoptar un nuevo enfoque, pero son asuntos complicados que requerirán tiempo para ser manejados”, manifestó la monarca en su mensaje.

Reina Isabel pide una solución inmediata ante en anuncio de Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto: Instagram

¿Por qué renunciaron Meghan Markle y el príncipe Harry a la familia real?

Según The Times, uno de los motivos que terminó con la renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a la familia real fue que la reina Isabel II omitió a los duques Sussex en su último discurso navideño.