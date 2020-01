Luisana Lopilato explica por qué duerme con peluca de un personaje de “Frozen”

La esposa de Michael Bublé, Luisana Lopilato generó controversia en las redes sociales al publicar una divertida fotografía, en la que luce la cabellera del popular personaje de “Frozen”, Elsa. La actriz explicó que sus pequeños hijos son los responsables de su peculiar look para dormir.

“¡No se asusten! No me hice nada raro en el pelo, mis hijos no se pueden dormir sin agarrarmelo. Así que la mejor solución fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen, ayer tocó la peluca de Elsa, de Frozen. Tengo que ver qué toca mañana según a quién le agarra el ataque”, reveló Luisana Lopilato en Instagram.

No cabe duda de que la argentina ha demostrado una gran creatividad e ingenio para resolver las situaciones que surgen con sus pequeños Noah, Elías, y Vida, los hijos que tuvo junto al cantante Michael Bublé.

Foto captura: Luisana Lopilato Instagram

En otra oportunidad, la también modelo confesó que sus hijos solo conciben el sueño tocando su melena, esto es muy complicado para Luisana Lopilato porque tiene que trasladarse de cama en cama para que sus herederos tengan dulces sueños.

Luisana Lopilato causa revuelo mostrando el look que usa para dormir

El post de la actriz de 32 años logró arrancar las carcajadas de los cibernautas, quienes no tardaron en reaccionar a la instantánea. “¡Qué buena idea, lo voy a poner en práctica”, “Elsa Lopilato”, “¡Qué genial y hermosa mamá!”, “¡Sos tan argentina Lu! Amo la sencillez que manejas. Bella como siempre y hermosos tus hijos. Un gran abrazo”, fueron algunos de los mensajes para la famosa.