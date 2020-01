Cristian Suárez, ex de Laura Bozzo, y Adriana Amiel se casaron en Miami

Cristian Suárez, expareja de Laura Bozzo, pasó oficialmente a la fila de los casados. Hace aproximadamente tres semanas, contrajo matrimonio con su actual pareja, la argentina Adriana Amiel.

“Fue todo muy bonito, pasó hace tres semanas, le entregué el anillo en una ceremonia muy bonita y me dijo que sí”, contó el argentino en una entrevista para un diario local.

PUEDES VER Laura Bozzo pide justicia y revela por qué no puede ingresar a Estados Unidos

Cristian Suárez y Adriana Amiel

El exintegrante del grupo ‘Complot’, reveló que sintió temor de ser rechazado cuando le entregó el anillo a su pareja Adriana Amiel. “Era lo que seguía después de dos años de relación. Además, a mis 44 años ya no estoy para estar ‘ennoviando’ y como comprenderás, después de 17 años de relación (con Laura), 9 propuestas de matrimonio, ya esta era la última y dije voy a insistir una vez más y me aceptó”, detalló Cristian Suárez.

Asimismo, el argentino contó que se casó por civil y aún falta concretar la fecha para llevar a cabo boda religiosa. “Bueno, yo soy católico, ella es judía y mi mamá evangélica, pero tendremos nuestra ceremonia religiosa, solo falta concretar la fecha”, reveló para un diario local.

Cristian Suárez y Laura Bozzo

El ex de Laura Bozzo, confesó que tiene deseos de agrandar la familia y en caso de no poder cumplir su anhelo, no descarta la idea de adoptar un hijo. “Estamos ensayando y si no se da hemos pensado en la adopción”, mencionó Suárez.

Confesó que desde hace más de un año no tiene comunicación con su expareja. Pese a las circunstancias en las que terminaron, él le desea lo mejor y considera que Laura Bozzo es una gran persona.