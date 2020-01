Flor Amargo: policías la despojan de sus instrumentos [VIDEO]

Cantante mexicana Flor Amargo denunció que fue víctima de agresiones de parte de algunos trabajadores del Ayuntamiento y de policías en Guadalajara. La compositora también contó que le arrebataron sus instrumentos luego de tocar unas canciones para la gente en la vía pública.

La artista no pudo contener las lágrimas al relatar el hecho a través de sus redes sociales. Ella se grabó en video explicando que los agentes se acercaron a ella y agarraron su teclado y sus amplificadores luego de que dejara de tocar.

Flor aprovechó la ocasión para criticar y lamentar la falta de seguridad en México. “Agarraron mis instrumentos, mi teclado, mis dos amplificadores. Me duele mucho de verdad lo que nos está pasando. Me duele que no tengamos seguridad, que maten a tantas mujeres", dijo la cantante.

Por otro lado, agradeció las muestras de solidaridad de las personas que intervinieron durante los actos cometidos por los agentes del orden. “Al gobernador de Guadalajara quiero decirle que vea los que está pasando con el arte, el arte urbano”, afirmó la cantante.

Luego de cantar un tema compuesto por ella misma, dio unas últimas palabras a los tapatíos. “Los quiero mucho, las quiero mucho. Gracias por haberme defendido. Me llevo sus ojos, me llevo su corazón, me llevo todo lo que somos. Gracias y ojalá me ayuden a compartir este mensaje, que llegue a todos los medios. Más arte, menos violencia. Más apertura al artista urbano”, concluyó.

La artista ya había pasado por una situación similar en octubre del año pasado, cuando ofreció una pequeña presentación al interior de un metro, antes de un concierto en el Teatro Metropolitan. Aunque, en aquella oportunidad, la misma cantante indicó que se trataba de un “juego”.