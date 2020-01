Estamos a pocas horas que se emita el último programa de “El Valor de la Verdad” donde aparecerá Jimmy Santi quien se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz para contar pasajes poco conocidos y develar algunas leyendas urbanas que se han generado en torno al artista que alcanzó notoriedad por interpretar el tema “Chin Chin”.

Precisamente, una de estas leyendas urbanas son los rumores sobre la sexualidad del cantante, hecho que Jimmy Santi, a lo largo de muchos años ha desmentido, pero que pocos le han creído. Hecho que se condensado con sus violentas reacciones cada vez que alguien cuestionaba su orientación sexual.

De hecho, en la promoción de “El Valor de la Verdad” se ve a Beto Ortiz preguntar: “¿Te molesta que te digan maricón?” y se muestra a Jimmy Santi contando un episodio de homofobia donde el cantante se defendió con sus propias manos.

Precisamente a raíz de su presencia en “El Valor de la Verdad” y de esta pregunta en particular muchos han recordado el extraño momento cuando Jimmy Santi estuvo a poco de darle más de un puñete al popular ‘Melcochita’, cuando el cómico hizo reiterados chistes sobre la sexualidad del cantante.

Retrocedamos 11 años atrás en la historia de la televisión peruana. Era el 2008 y el escenario era el programa de Magaly Medina (Magaly TV que se emitía por la señal de ATV). La popular ‘Urraca’ había reunido en su estudio a Jimmy Santi y a Melcochita, quienes durante esa semana habían protagonizado diversos dimes y diretes ya que el cómico había hecho chistes sobre la sexualidad del cantante en una presentación pública.

Magaly Medina expondría el chiste que causó la irá de Jimmy Santi: “le han puesto pescado frustrado... porque se cree bonito y no sabe que es cabrilla”.

Pero, seguidamente, se mostraría la respuesta de Jimmy Santi, quien estaba visiblemente molesto y con toda la intención de caerle a golpes a Melcohita expresó: “Estuve en el espectáculo y yo aplaudiendo al compañero que estaba en el escenario y dijo esta porquería de ‘Chin Chin’ y Jimmy Santi... me maltrató delante de 20 mil personas por gusto. No hice nada absolutamente”.

En eso, Jimmy Santi sube el tono de su discurso: “¿Qué carajos le he hecho para que usted me ataque a mí? Entonces yo tendría que decir que esta cabrilla, según usted me llama, va a tener que sacarle la miércoles al muchame, porque si se trata de pescados, yo soy pescado fino...”

Pero cuando el reportero le recuerda que Melcochita aseguró que no lo mencionó directamente, sino que usó el apodo de “Jimmy Panti” para evitar demandas, el cantante volvió a enfurecer:

“... Sabe que me lo dijo a mí, que no se haga el cojudo... Entonces, tendré que darle golpes... y ya me cansé, ya lo dije, al que se meta conmigo lo voy a tener que golpear, que es lo que usted se merece por faltoso... No me jorobes ni tu ni nadie, porque no lo voy a aguantar... ‘¿Me dicen por qué no aguantas las bromas?’ No, ¿por qué no bromean con su mama?"

De vuelta en el set de Magaly Medina, Melcochita vuelva a arremeter contra Jimmy Santi con chistes de grueso calibre, esta vez parodiando los arco iris y las ollas (haciendo referencia a una supuesta homosexualidad del cantante), palabras que causaron la risa total del set y con un Jimmy Santi que intentaba contener los impulsos hasta que no pudo más.

En eso, cuando Melcochita se encontraba haciendo chistes sobre la edad de Jimmy Santi, este se levanta súbitamente y gritando dice: “Cállate la boca. Ya, carajo”, el cantante le mete un manazo, el cómico decide no guardar silencio y el intérprete de “Chin Chin” insiste: “Ya, cállate la boca, ya me cansaste”.

En medio de los manazos que Jimmy Santi propina a Melcochita en la cabeza, el cómico trata de mantener la calma y la risa mezclada con otros chistes, pero el temperamento del cantante estaba lejos de calmarse.

“... No deja hablar el señor... Es que ¿Sabes qué? me cansa que al señor nunca lo he ofendido, respeto su carreta...”, Melcochita interrumpe y el rostro de cansancio de Jimmy Santi quien, nuevamente, trata de aguantar la cólera para no volver a actuar de manera impulsiva.

Sabiendo que la situación podría escapársele de las manos, Magaly Medina manda al corte no sin antes pedir que le inviten un vaso de agua a Jimmy Santi que seguía claramente ofuscado.