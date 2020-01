La actriz Merly Morello, quien da vida a ‘Lily’ en “De vuelta al barrio”, se encuentra pasando por un difícil momento, pues es víctima de acoso sexual por redes sociales. Así lo dio a conocer la madre de la artista en Instagram.

Según contó la progenitora de Merly Morello, un sujeto identificado como Eddy Torres Rubio le envió fotos de su miembro viril a la actriz por medio de las redes sociales.

PUEDES VER: Merly Morello y sobrina de Christian Domínguez se lucen en coreografía de salsa

Debido a ello, decidió exponer las redes sociales del acosador para que las jóvenes tomen preocupaciones. “Hola soy la mami de Merly. Este hombre anda mandado fotos de su miembro por dm. Acá les dejo su perfil, tanto de Instagram como de Facebook”, escribió en la publicación donde alertó a los fans de Merly Morello en Instagram.

Merly Morello es acosada en redes sociales

La madre de la intérprete de ‘Lily’ en “De vuelta al barrio” también aseguró que ella y su hija no se quedarán de brazos cruzados y procederán a denunciar a Eddy Torres Rubio por acoso sexual. “Nosotros haremos nuestra respectiva denuncia. Pero, por favor, a las niñas, cuidado con los depravados”, sentenció en su post de Instagram.

Merly Morello responde a críticas por posar en bikini

En enero del 2019, Merly Morello fue duramente criticada por publicar fotos en bikini en su Instagram. Sin embargo, la actriz decidió no quedarse callada y les respondió a sus detractores con un drástico mensaje.

"Mis fotos me representan tal como soy, con mis amigos y familia. Aunque he tenido mucha controversia por las imágenes que subí, yo sigo", aseveró, en entrevista a Perú 21.

“Yo no tengo la culpa que haya gente morbosa en este mundo. Yo puedo subir las fotos que quiera porque mi mamá me guía muy bien en ese tema, pero no es mi problema que haya gente que sexualiza a las chicas de 14 y 15 años”, añadió la actriz que interpreta a ‘Lily’ en “De vuelta al barrio”.