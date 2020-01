Danna Paola y Aracely Arámbula remecen las redes al aparecer juntas

Danna Paola y Aracely Arámbula están entre las celebridades más mediáticas del entretenimiento mexicano y latinoamericano. Sus seguidores se cuentan por millones y las redes sociales, sobre todo Instagram, explotaron cuando estas dos estrellas aparecieron juntas por primera vez de manera pública.

Sin embargo, la reunión entre Danna Paola y Aracely Arámbula no es accidental y responde a uno de los proyectos más esperados de este 2020 ¿De qué se trata?

Danna Paola es jurado de "La Academia".

Es que ambas se juntarán para la nueva temporada de “La Doña”, telenovela que promete ser el nuevo boom en Latinoamérica ya que reúne, por un lado, a Aracely Arámbula que es una de las actrices veteranas con mayor arraigo entre el público; mientras que Danna Paola, cantante y actriz, ha alcanzado notoriedad a nivel mundial por su papel en la serie de Netflix “Ëlite”.

Y es que en la cuenta oficial de Instagram de “La Doña” se ven a Danna Paola y Aracely Arámbula junto a David Zapata y Carlos Ponce, ambos también formarán parte del elenco de esta telenovela. La imagen está acompañada del siguiente mensaje.

Danna Paola estará en "La Doña" junto a Aracely Arámbula.

“¡Wow! Esto promete ¿Pueden ser más bellos y más talentosos? #LaDoña2 se estrena este lunes 13 de enero 9/8C por @telemundo”. La publicación ha tenido una gran recepción de parte de los fans de ambas estrellas que cuentan las horas para verlas brillar juntas.

Danna Paola en “La Academia”

Últimamente, Danna Paola estuvo en boca de todos en Hispanoamérica luego de tener una fuerte discusión con uno de los participantes de “La Academia”, reality de canto de TV Azteca que busca a la próxima estrella de la música mexicana.

Danna Paola tendrá el papel de 'Mónica' en "La Doña".

Sucede que Gibrán, participante del mencionado programa, fuera del escenario, llamó a Danna Paola como “cu*era”, calificativo que no le agradó nada a la cantante de “Oye, Pablo” y, en vivo, dio un furibundo discurso para defenderse de los insultos.

“Creo que es una falta de respeto hablar así a una mujer, si así te refieres de mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablar de cualquier otra mujer. Estoy en esta silla no por verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”.

Y prosiguió Danna Paola contra Gibrán: “Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Si lo que te digo, por lo menos para ayudarte, un consejo, hacerte crecer o lo que sea, te hace creer que soy cu*era contigo, I’m sorry. No vine a ser tu amiga y para decirte lo que quieres escuchar... Ya no voten por él”.