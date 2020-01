“Me voy a enojar”: Danna Paola enfurece y arma escándalo en aeropuerto de México

Danna Paola sigue dando de qué hablar tras su polémico enfrentamiento con Gibrán, exalumno del reality de canto “La Academia”. Esta vez, la cantante protagonizó un nuevo escándalo en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de México.

Todo inició cuando Danna Paola se disponía a abordar uno de los vuelos, la cantante quiso evadir a la prensa por lo que solicitó el apoyo del personal de seguridad. Sin embargo, no logró su cometido y terminó acorralada por los reporteros contra un bote de basura.

Esta situación genero la furia de Danna Paola, quien en un inicio no quiso responder las preguntas acerca de su futuro como miembro del jurado del reality de TV Azteca y el último altercado que tuvo con Gibrán Gutiérrez y. “No tengo nada que decir, voy tarde a mi vuelo amores ¡A ver me dejan pasar! Pero no se empujen”, se oye decir a la intérprete de “Mala Fama”.

Danna Paola, jurado del reality mexicano "La Academia"

La juez de “La Academia” cedió ante las insistencias de los hombres de prensa y dio una corta declaración sobre los hilarantes memes y canciones que se viralizaron en las redes sociales a partir del escándalo con el exalumno. “Soy una mujer super auténtica, ustedes me conocen de toda la vida. No tengo nada que decir, al contrario me reí muchísimo con los memes y todo”, manifestó.

De esta forma, Danna Paola dejó muy claro que los ataques y burlas hacia ella no le quitan el sueño y hasta contó que está pensando en grabar la divertida canción que crearon los cibernautas con el video de su pleito. “Gracias por siempre apoyarme, yo creo que debemos ser más mujeres alzando la voz y más bien no me conocían enojada”, señaló.