Johanna San Miguel se conmueve al escuchar a imitadora de Christina Aguilera

Johanna San Miguel se conmovió al escuchar a la imitadora de Christina Aguilera en el reality “Yo soy Kids”. La miembro del jurado no pudo contenerse al dirigirse a la pequeña participante.

Como se recuerda, el programa de reality infantil está en su etapa final. Las concursantes demostraron todo su talento en el escenario, pues se llevaría a cabo la eliminación.

Al finalizar la presentación de la imitadora de Christina Aguilera con el tema ‘Por siempre tú’, la también actriz se pronunció conmovida.

“Qué emoción, Nadja, me has hecho llorar te lo juro. Has contado la historia, esta canción tiene una letra hermosa, si la escuchas con atención. Hasta ahora esta noche, esto es lo mejor que he visto. Todos son maravillosos, pero has cantado como un ángel”, expresó Johanna San Miguel.

El programa “Yo soy kids” llega a su fin hoy a las 9:00pm a través de Latina Televisión con el jurado conformado por Daniela Darcourt, Ricardo Morán y Johanna San Miguel.

Finalistas “Yo soy kids”:

Grupo Daniela Darcourt

Laura Pausini

Susan Ochoa

Grupo de Johanna San Miguel

Raúl Romero

Alejandro Fernández

Grupo de Ricardo Morán

Pedrito Fernández

Isabel Pantoja