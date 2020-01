La cantante Selena Gomez mantuvo en suspenso a sus fans, pues estuvo casi 5 años sin lanzar ninguna canción, salvo algunas colaboración ocasionales.

Sin embargo, la espera terminó y sus seguidores ya podrán disfrutar de la música de su cantante favorita, porque acaba de lanzar su nuevo álbum “Rare".

En el 2019, adelantó dos sencillos del disco llamados “Lose You to Love Me” y “Look At Her Now”, pero el 10 de enero ha publicado todo el álbum completo y está disponible dentro de las plataformas de streaming.

Sus fans recibieron con mucha emoción la noticia, por ello, la madrugada del viernes volvieron tendencia en Twitter los hashtags “RareOutNow” y “Selena Gomez”.

Selena Gomez lanza su nuevo disco "Rare". Foto: Instagram

La exestrella de Disney había adelantado en el programa de Jimmy Fallon que quería experimentar con nuevos estilos de pop; por eso, su nuevo disco tiene diversos géneros como dance funk y hip hop; así también, hay piezas con arreglos de música electrónica.

Sin embargo, sus seguidores han resaltado sobre todo las letras de sus canciones, entre lo que se puede escuchar: “estaba jugando con mi salud mental ¿ cómo puede confundir esa mierda con amor?”.

En “Rare” la cantante ha tratado hablar del desamor, así como de la aceptación y superación de sus problemas.

Como se recuerda la Selena Gomez , en medio de la promoción de este disco , dio una entrevista a la Revista WSJ , donde habló sobre sus problemas de salud mental.

“Tenía baja autoestima, y ​​eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero ahora me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando mentalmente”, expresó la cantante.