Silvia Cornejo ha sido duramente criticada por mantenerse al lado de su actual pareja Jean Paul Gabuteau a pesar de las veces que ha sido captado siéndole infiel con otras mujeres. Uno de sus más acérrimos detractores es Rodrigo González, quien aprovechó la ocasión para hacer burlas de la presentadora de América Espectáculos.

Y es que Silvia Cornejo se encontraba celebrando su cumpleaños número 33 a lo grande, acompañado de sus seres queridos y más íntimas amistades. En ellos se colgó un video como historia de Instagram donde la presentadora y un grupo de amigas están cantando una canción de Daniela Darcourt.

El tema de la salsera que cantaba era su más reciente canción “Con mi amiga” que, por esas cosas de la vida, habla de una mujer que es engañada por su pareja, pero nada menos que con una de las mejores amigas de ella.

En el video Silvia Cornejo y sus amigas se ven cantando las siguientes líneas: “… Lárguese de mi vida. Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto. Esta traición no la resisto…”

Este video no pasaría desapercibido para Rodrigo González quien aprovechó la ocasión no solo para burlarse de Silvia Cornejo por cantar lo más feliz de la vida la canción de Daniela Darcourt, sino que decidió ponerle un cruel sobrenombre.

“Silvia ‘Cornelio’ le canta a su novio, cuidado que te tome la palabra luego vas a volver a hacer escándalos en restaurantes”, expresó el popular ´Peluchín’ en Instagram.

Esto lo dijo por aquella vez que su novio, Jean Paul Gabuteau fue visto con su expareja (madre de su hijo también), pero que tiempo después Silvia Cornejo la encararía en un restaurante armando todo un escándalo cuyas imágenes llegaron a la prensa.