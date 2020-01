Sebastián Molina imita al cantante Ricardo Arjona en el reality “Yo me llamo” y aunque ha impresionado a más de uno con su performance en los escenarios, su actitud con la producción del espacio en un reciente altercado ha sido duramente criticada por el público y el jurado.

El concursante de nacionalidad argentina interpretó el tema ‘Primera vez’, pese a que su actuación lo logró sorprender al jurado, no fue esto lo que sacó de sus casillas a los críticos, sino un video que emitió la producción de “Yo me llamo”, sobre la transformación de su look.

En las imágenes, se puede observar a la estilista intentando colocar extensiones en el cabello de Sebastián Molina, quien se miraba insatisfecho en el espejo. “Para mi amor, para. Vamos a parar ahí porque mira lo que es esto, no tiene nada que ver con Arjona, parezco ‘Pedro el escamoso’, cualquier cosa menos Arjona, un gato muerto”, señaló el cantante bastante fastidiado.

“Yo no voy a salir con esto, me parece que es burlarnos de Arjona, no me siento cómodo, no me parece que sea parte de mí. No me siento natural, no me parece nada. Yo vivo de esto, yo no me voy a poner esto. Si me echan porque no me pongo los pelos, me voy orgulloso y digno de haber participado, nada más”, sentenció Sebastián Molina.

La situación no quedó allí, pues el iracundo participante se quitó las tiras de cabello para tirarlas mientras aseguraba que no seguiría con el proceso. Incluso, tuvo una discusión con la producción del programa, quienes no lograron convencerlo de la transformación de su imagen.

Los miembros del jurado quedaron sorprendidos con el clip y criticaron la actitud del imitador de Ricardo Arjona. “Fuiste grosero y altanero. Me parece que no es la manera de tratar a tus compañeros, con esa arrogancia. No es la sola voz lo que se califica en ‘Yo Me Llamo’”, señaló Amparo Grimales.

“Quieres estar en el juego, pero no quieres aceptar las reglas del juego, y eso no me parece justo”, agregó César Escola.