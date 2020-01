Lyn May es una de las figuras más reconocidas en México, la misma que a finales del año pasado sorprendió a su público al mostrarse ante cámaras con quien sería su nueva pareja. Se trataba del cantante Markos D1, quien es 30 años más joven que May.

A mediados de diciembre del 2019 el interprete de música urbana, Markos D1, lanzó en Youtube su videoclip títulado ‘Borracho’ en el que se le veía contrayendo nupcias con Lyn May, de 68 años. El evento generó comentarios a favor y en contra de la pareja.

Sólo en la ficción

A pesar de la polémica que causaron las imágenes de Lyn May vestida de novia y besando a su aparente nuevo esposo, todo resultó ser una actuación para el videoclip del cantante.

Las imágenes de la supuesta boda entre la vedette y Markos D1 han alcanzado notoriedad en los últimos días, sin embargo fue la misma Lyn May la que aseguró a finales del año pasado que todo formaba parte de una actuación para el videoclip del cantante y que se trataba de un truco publicitario

“Todos ustedes sabían que era publicidad, porque todos me lo decían. El día que me hicieron la despedida de soltera yo dije que era publicidad. Ustedes saben que yo siempre les doy noticias.” aseguró Lyn May refiriéndose a su supuesta relación con el cantante.

La vedette comentó además que todo lo hizo para ayudar a que la carrera de Markos D1 como cantante pudiera despegar.

Por su parte el interprete se pronunció sobre las muestras de afecto que llegó a compartir con May en el mencionado video músical. “Nunca platicamos del beso, yo tenía miedo, ahorita le doy un beso y me da una cachetada, es un ícono mexicano, es Lyn May, a mi me temblaban los pies”, comentó.

El videoclip de Markos D1 fue publicado en Youtube el pasado 13 de diciembre del 2019. En el mismo se ve al cantante y a Lyn May contrayendo matrimonio y compartiendo besos y caricias.

Finalmente, ambos confirmaron que la relación que comparten es como la de madre e hijo. “Lo amo, lo quiero mucho, es como si fuera mi hijo.” aseguró la figura mexicana.